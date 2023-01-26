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Общество

Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности.  

«Я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска или иные меры. Поддерживая будущую мать с первых дней беременности, наше общество на деле покажет работающим женщинам, что оно высоко оценивает их исключительный и ничем не заменимый вклад в наше общее будущее», - сказал патриарх на Рождественских парламентских встречах в Госдуме, передает ТАСС.  

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что самое важное время для здоровья женщины и плода - это первые три месяца беременности. «Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх, женщина должна получать помощь государства», - добавил патриарх. 

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