Патриарх Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

15:34, 26 января 2023, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности.

«Я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщин с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска или иные меры. Поддерживая будущую мать с первых дней беременности, наше общество на деле покажет работающим женщинам, что оно высоко оценивает их исключительный и ничем не заменимый вклад в наше общее будущее», - сказал патриарх на Рождественских парламентских встречах в Госдуме, передает ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что самое важное время для здоровья женщины и плода - это первые три месяца беременности. «Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх, женщина должна получать помощь государства», - добавил патриарх.