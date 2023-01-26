Как художники готовятся к созданию масштабных полотен, расскажут псковичам

16:01, 26 января 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на сборные экскурсии по выставке «Россия.Истоки», которая экспонируется до 26 февраля в новом выставочном пространства музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На экскурсии псковичи смогут познакомиться с произведениями выдающихся русских академистов, узнать, как живописцы готовились к созданию своих самых масштабных работ, и сравнить, как разные художники отразили на своих полотнах один и тот же исторический сюжет.

Среди экспонатов выставки - произведения великих художников: Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других. Посмотрев их работы, можно узнать, к каким темам обращались художники в конце XIX - начале XX века, ощутить себя частью великой исторической памяти страны.

Кроме того, в выставочном зале представлены плиточные изразцы из Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх», графика и скульптура из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств и фондов Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и две скульптуры из частной коллекции.

Место сбора группы: фойе выставочного зала (Изборск, ул. Печорская, 37).

Присоединиться к группе можно ежедневно в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00. Также есть возможность заказать индивидуальную экскурсию по выставке или осмотреть её самостоятельно. Со стоимость экскурсионного обслуживания в составе сборной группы можно ознакомиться на сайте музея. Все билеты можно купить по «Пушкинской карте». Выставка работает до 26 февраля.