Более 100 крыш домов планируют отремонтировать в Псковской области

17:28, 26 января 2023, ПАИ

Более 100 крыш домов планируют отремонтировать в Псковской области за 2023 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта запланирован ремонт 245 конструктивных элементов в 188 многоквартирых домах на общую сумму 739,79 млн рублей. Из них: 105 крыш, 24 фасада, 21 система холодного водоснабжения, 16 систем электроснабжения, 20 систем водоотведения, девять систем горячего водоснабжения, 17 систем теплоснабжения, пять подвальных помещений, восемь фундаментов и одна система газоснабжения. Также планируется замена 60 лифтов в 19 МКД.

К реализации плана регоператор приступил еще в 2022 году. «Практически на 100% готова проектно-сметная документация, также уже заключено порядка 20% договоров на проведение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что наибольший объем строительно-монтажных работ планируется выполнить в Пскове — 54 МКД. В Великих Луках проведут ремонт в 26 МКД, а в Островском районе - в 14 МКД.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на 2023 год жители могут на официальном сайте регионального оператора, в разделе «Региональная программа капитального ремонта».