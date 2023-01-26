Елена Бибикова разъяснила, можно ли досрочно получить накопительную пенсию

16:18, 26 января 2023, ПАИ

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова разъяснила, можно ли досрочно получить накопительную пенсию. Ответ на этот вопрос она опубликовала в своем Telegram-канале.

Елена Бибикова отметила, что досрочно получить накопительную пенсию можно. По ее словам, не все знают, что одновременно с назначением досрочной страховой пенсии по старости у граждан появляется право на назначение накопительной пенсии. Многие полагают, что это возможно только при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Сенатор подчеркнула, что установление накопительной пенсии носит заявительный характер. Право на досрочную страховую пенсию имеют различные категории граждан: это врачи; учителя; те, кто работал в тяжелых, опасных и вредных условиях труда; водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; безработные граждане предпенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства по направлению службы занятости; жители Крайнего Севера и приравненных местностей; артисты балета, цирка и некоторых других творческих специальностей; женщины со стажем работы не менее 37 лет и мужчины со стажем работы не менее 42 лет; многодетные матери; один из родителей или опекун ребенка-инвалида с детства; инвалиды вследствие военной травмы и другие категории граждан.

При назначении пенсии по старости либо пенсии по инвалидности на обычных условиях выплата накопительной пенсии может быть установлена при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами при наличии необходимого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, добавила она.

Для назначения страховой пенсии по старости в 2023 году необходимы 14 лет страхового стажа и 25,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

Проверить размер своей накопительной пенсии можно на портале госуслуг, официальном сайте и в офисах Социального фонда РФ.