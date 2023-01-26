Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Бибикова разъяснила, можно ли досрочно получить накопительную пенсию

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова разъяснила, можно ли досрочно получить накопительную пенсию. Ответ на этот вопрос она опубликовала в своем Telegram-канале.  

Елена Бибикова отметила, что досрочно получить накопительную пенсию можно. По ее словам, не все знают, что одновременно с назначением досрочной страховой пенсии по старости у граждан появляется право на назначение накопительной пенсии. Многие полагают, что это возможно только при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.  

Сенатор подчеркнула, что установление накопительной пенсии носит заявительный характер. Право на досрочную страховую пенсию имеют различные категории граждан: это врачи; учителя; те, кто работал в тяжелых, опасных и вредных условиях труда; водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах; безработные граждане предпенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства по направлению службы занятости; жители Крайнего Севера и приравненных местностей; артисты  балета, цирка и некоторых других творческих специальностей; женщины со стажем работы не менее 37 лет и мужчины со стажем работы не менее 42 лет; многодетные матери; один из родителей или опекун ребенка-инвалида с детства; инвалиды  вследствие военной травмы и другие категории граждан.  

При назначении пенсии по старости либо пенсии по инвалидности на обычных условиях выплата накопительной пенсии может быть установлена при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами при наличии необходимого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, добавила она.

Для назначения страховой пенсии по старости в 2023 году необходимы 14 лет страхового стажа и 25,8 индивидуального пенсионного коэффициента.    

Проверить размер своей накопительной пенсии можно на портале госуслуг, официальном сайте и в офисах Социального фонда РФ. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать «просрочку»
26 января 2023

Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра
26 января 2023

В России работают над новым профстандартом для педагогов
26 января 2023

Свиной грипп распространяется в Псковской области
26 января 2023

Как развиваются IT-технологии в условиях санкций, рассказали в Ростелекоме
26 января 2023

Ленинградская, новгородская и псковская общественные палаты подписали соглашение
26 января 2023

Концерт в поддержку военнослужащих пройдёт в Великих Луках
26 января 2023

В Совете при президенте отметили важность повышения статуса педагога

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...