В России работают над новым профстандартом для педагогов

17:43, 26 января 2023, ПАИ

О развитии сферы наставничества в России рассказала председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в эфире программы «Главное на Седьмом» радиостанции «Седьмое небо» 107.1 FM.

«Очень часто учитель и наставник воспринимается как единое целое, потому что именно учитель помогает ребенку выбрать свой путь в жизни. И в этом смысле он является наставником. Но существует и иные наставники. Те наставники, которые работают в сфере среднего профессионального образования, дают ребятам навыки практической деятельности в профессии - это мастера производственного обучения», - отметила гостья студии.

По ее словам, наставники могут отвечать как за общее продвижение, так и за конкретные трудовые навыки, которые помогают адаптироваться в образовательной среде.

Любовь Духанина также сообщила, что в настоящее время на обсуждении находится стандарт «Педагог среднего профессионального образования». Планируется, что преподаватели общих и профессиональных дисциплин, а также мастера производственного обучения будут вести практическую часть программы. «Они находятся у нас в одном профессиональном стандарте тех работников, которые будут обеспечивать совместными усилиями подготовку специалистов», - добавила эксперт.