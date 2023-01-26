Как получить дополнительный отпуск «за вредность», объяснили в облсовпрофе

16:53, 26 января 2023, ПАИ

Псковское агентство информации совместно с Псковским областным советом профсоюзов продолжает серию публикаций в рамках рубрики «Ваше право». На этот раз специалисты дали юридические разъяснения по вопросу о дополнительном оплачиваемом отпуске для тех, кто трудится на вредном производстве.

Вопрос: Положен ли дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при работе на неполную ставку?

Ответ: Да, положен.

При исчислении стажа работы, дающего право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность рабочего дня и рабочей недели значения не имеет. Лица, занятые неполное рабочее время, получают ежегодный основной оплачиваемый отпуск на тех же условиях, что и выполняющие такую же работу с нормальной продолжительностью рабочего времени. Различным будет лишь размер оплаты времени отпуска.

Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитывается исходя из фактически отработанного времени, который сотрудник занял на работе во вредных и (или) опасных условиях труда.

Правомерность данного правила, которое предусмотрено ч. 3 ст. 121 Трудового кодекса РФ, была предметом рассмотрения Конституционного суда РФ. Оснований для его пересмотра не нашлось (определение Конституционного суда РФ от 25.05.2017 № 932-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Богданова Владимира Михайловича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 121 Трудового кодекса Российской Федерации»).

Конституционный суд РФ отметил, что включение в стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, исключительно времени, фактически отработанного в соответствующих условиях, обусловлено тем обстоятельством, что именно в этот период работник подвергается воздействию вредных и (или) опасных факторов. Такое правовое регулирование призвано компенсировать негативное воздействие указанных факторов на здоровье работников и не может расцениваться как нарушающее конституционные права работника.

Для исчисления стажа работы, дающего право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, необходимо:

1. Посчитать количество дней, в которые работник фактически отработал во вредных условиях труда независимо от того, на полную или неполную ставку он занят. Дни учитываются, даже если занятость менее 0,5 ставки.

2. Определить количество полных месяцев работы во вредных или опасных условиях труда.

Для расчета количества полных месяцев работы во вредных условиях труда необходимо суммарное количество дней такой работы в течение года разделить на среднемесячное количество рабочих дней. Если остаток составляет менее половины среднемесячного количества рабочих дней, он исключается из подсчета, если половину и более - округляется до полного месяца.

Данный порядок исчисления отпуска прописан в инструкции о порядке применения списка производств цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 №273/П-20, а также в письме Минтруда России от 18.10.2016 N 14-2/В-104.