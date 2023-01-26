Как развиваются IT-технологии в условиях санкций, рассказали в Ростелекоме

17:34, 26 января 2023, ПАИ

Как IT-технологии развиваются в условиях санкций и на какие цифровые тренды нужно ориентироваться, рассказали в компании «Ростелеком».

Информационные технологии стремительно развиваются, и Россия в этом плане не является исключением даже несмотря на то, что в 2022 году отечественной IT-сфере пришлось столкнуться с серьезными вызовами. Как развивается отрасль в условиях санкций и на какие цифровые тренды нужно обратить внимание, объяснил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Разлом технологического мира

«Мы не говорим о запредельных инновациях, мы говорим о трендах, которые напрямую затрагивают крупный и средний бизнес. О том, на что надо ориентироваться в нашей текущей деятельности», - пояснил Кирилл Меньшов.

Он напомнил, что тенденцией последних лет стало ускорение цифровых трендов, когда они не сменяются, а наслаиваются друг на друга. «Сейчас мир продолжает развиваться. Появляется «перегретость» инновационного развития IT-отрасли. Однако это не означает, что тренды заканчиваются, что технологии не появляются», - сказал вице-президент ПАО «Ростелеком».

В то же время, по его словам, в 2022 году «происходит разлом целостного технологического мира». «Что касается российского IT-сообщества, то помимо санкций мы видим существенное ограничение технологического экспорта и технологических инноваций со стороны западного мира. Закладывается тренд, который сегментирует IT-сообщество будущего. Мы понимаем, что нам надо следить за трендами не только в западном мире, но и в восточном, в Китае. Мы только учимся это делать», - поянил Кирилл Меньшов.

Поэтому в России важную роль будет играть импортонезависимость и импортозамещение. «Но мы должны держать в голове и глобальные тренды, чтобы не отстать от того, что происходит снаружи. Наша задача - все фильтровать и использовать то, что нам подойдет», - отметил спикер.

В то же время, по его словам, крупные компании и до 2022 года занимались импортозамещением. В результате, несмотря на введенные санкции, практически все они продолжают успешно функционировать. «Но чтобы продолжить наращивать темпы развития в новых условиях, требуется замена западных решений на российские», - прокомментировал он.

Второй важный тренд - информационная безопасность. Как только началась СВО, на российские ресурсы обрушились массированные кибератаки. Поэтому отечественным компаниям в 2023 году так важно уделять внимание информационной безопасности. А новые задачи требуют дополнительных бюджетов.

Кроме того, ощущается повышенный спрос на отечественные IT-продукты. «До этой истории только крупные компании, которые готовились к санкциям, переходили на отечественные решения. Компании среднего бизнеса использовали зарубежные продукты. Поэтому сейчас дополнительный спрос повышает стоимость услуг российских производителей ПО и их востребованность. По оборудованию происходит похожая история», - заметил Кирилл Меньшов.

Еще один тренд - увеличение спроса на IT-специалистов. «До 2022 года IT-отрасль была достаточно перегрета, зарплаты росли. После начала СВО и частичной мобилизации часть IT-сотрудников покинула территорию РФ. Параллельно импортозамещение и старт крупных проектов по созданию IT-решений на замену зарубежным дополнительно создает спрос на айтишников. И компаниям нужно как-то решать эту проблему», - отметил старший вице-президент по информационным технологиям.

«Итого мы видим четыре глобальных тренда: импортозамещение, импортонезависимость; дальнейшая информационная безопасность; финансирование IT-проектов, которое требует существенного увеличения в этом году, и, конечно, персонал - борьба за IT-таланты будет продолжаться», - считает вице-президент ПАО «Ростелеком».

Машины управляют людьми

Помимо глобальных трендов, Кирилл Меньшов перечислил и ключевые технологические тенденции. Их компания «Ростелеком» ежегодно определяет на основе исследования научных публикаций и патентов в сфере IT.

Первая группа технологических трендов - это «умные» устройства. «Их появляется все больше. Часть старого оборудования выходит из эксплуатации, на его место встает современное», - пояснил Кирилл Меньшов и добавил, что в течение ближайших 10-15 лет «все будет подключено к интернету».

Новинки в этой области - дроны и автопилоты. «Не секрет, что СВО ведется силами дронов, и по всему миру развиваются компании, которые делают дроны двойного назначения. Развитие этой индустрии в 2023 году получит качественный скачок», - сказал он.

По-прежнему актуальным трендом является искусственный интеллект. «Все привыкли к ассистентам в смартфонах, сталкивались с голосовыми роботами в крупных компаниях. Но как раз в этой части существенного прогресса мы не видим, и вряд ли это произойдет. Очевидно стало, что человек с машиной общаться не хочет», - пояснил вице-президент компании.

По его словам, машины плохо замещают общение с человеком. Но зато им неплохо удается руководить и управлять людьми. «Здесь и ожидается в ближайшем будущем наступление искусственного интеллекта. Водителям Яндекс.Такси задание дает искусственный интеллект. Никто из людей не дает поручения курьерам, куда везти заказ. Это делает искусственный интеллект», - продолжил спикер.

Кирилл Меньшов уверен, что создание таких систем управления эффективнее, чем попытки создать некое подобие человека, который в состоянии вести осмысленный диалог. «Искусственный интеллект подкрался там, где мы не ждали. Вместо того чтобы заменить человека в бытовой деятельности, он начал управлять людьми», - сказал он.

Впрочем, у искусственного интеллекта есть потенциал и в других сферах. Например, существует огромное количество алгоритмов, которые могут генерировать картины и музыку. «Пока им нет бизнес-применения, но это не значит, что это не появится. Мы должны понимать эти алгоритмы и их возможности для развития своих компаний», - обратил внимание старший вице-президент по информационным технологиям.

Быть готовым к инновациям

Несколько слов было сказано и о телеком-трендах. По словам Кирилла Меньшова, в настоящий момент происходит глобализация сети связи и формирование частных сетей LTE: «С одной стороны, мобильные сети продолжают развиваться. С другой - появляется большое количество частных LTE-сетей на промышленных объектах, где требуется тотальная цифровизация оборудования. Эти частные сети должны быть интегрированы в глобальные сети связи».

Также идет развитие сетей связи нового поколения - весь мир уходит в 5G. Современные сети имеют гораздо меньший охват с точки зрения территории и требуют гораздо большего количества станций. Поэтому происходит интеграция телеком-инфраструктуры в городскую инфраструктуру.

«Если раньше везде стояли вышки, то сейчас - просто мачты с оборудованием. Поскольку их нужно ставить чаще, следующий шаг - их интеграция с городским хозяйством. Например, с остановками, с уличным освещением. Нельзя просто понаставить станции по городу, требуется их вписывать в городской ландшафт, потому что уровень эстетического восприятия городских жителей растет», - добавил он.

Вице-президент компании обратил внимание на то, что в России цифровизация общества и бизнеса идет со стороны государства. Реализуется большое количество программ, запускаются сервисы, которыми «вовремя нужно научиться пользоваться, чтобы не оказаться за бортом».

«Недавно стали использоваться электронные права и документы на машину. Поэтому все связанные с этим бизнесы должны были научиться принимать QR-коды. То же произойдет, когда появится цифровой паспорт. Поэтому важно понимать, каким образом государство видит развитие цифровизации, чтобы бизнес был готов к инновациям», - заметил он.

«Очень важно сфокусироваться на том, что мы можем сделать, и помнить про глобальные тренды, чтобы не выпадать из мировой повестки», - резюмировал Кирилл Меньшов.