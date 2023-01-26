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Происшествия

Пскович отправится в колонию за превышение скорости и смертельное ДТП

Прокуратура признала 53-летнего псковича виновным в ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Reno Laguna около порховской деревни Нестрино превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Superb. Происшествие произошло в июле 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В результате ДТП водитель автомобиля Skoda получил множественные телесные повреждения, от которых скончался, а несовершеннолетний пассажир машины получил тяжелые травмы.

Порховский районный суд признал 53-летнего жителя Пскова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Правонарушитель также должен выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму 2 000 000 рублей.

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