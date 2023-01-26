В России опробуют систему, не позволяющую продавать «просрочку»

18:07, 26 января 2023, ПАИ

Эксперимент по внедрению системы, которая технически заблокирует продажу просроченной продукции и нелегального табака, запустят в России с 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

«С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Как отметили в кабмине, основная задача эксперимента - отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. «Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», - рассказали в правительстве.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. Проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продукции в случае ее незаконного введения в оборот или истечения сроков годности правительству поручил президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), система «Честный знак» готова к проведению эксперимента по исключению технической возможности продажи товаров с истекшим сроком годности.

«Мы видим заинтересованность со стороны предприятий торговли в этом процессе. Например, «Магнит» уже внедряет аналогичную технологию в части молочной продукции и планирует подключить к ней все магазины сети до конца января. Мы рассчитываем на широкое участие всех форматов торговли в пилотном проекте, чтобы совместно подобрать функциональные решения и разработать механизм, который будет встроен в текущие бизнес-процессы компаний», - добавили в организации.