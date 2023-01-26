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Общество

Около тысячи псковичей освоили новые навыки по нацпроекту «Демография»

Около тысячи жителей Псковской области освоили новые навыки и компетенции по национальному проекту «Демография» в 2022 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего на прохождение профобучения было подано 2695 заявок при квоте 1350 мест. Из них были подтверждены федеральными операторами 1196 заявок, 1069 граждан приступили к занятиям, а 986 человек уже завершили обучение. 

Среди подавших заявки на прохождение профобучения и дополнительного профобразования больше всего женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком или незанятых, имеющих детей дошкольного возраста – 29 %, безработные – 21 %, граждане в возрасте старше 50 лет – 22 %.

Наибольшей популярностью пользовались такие программы обучения, как интернет-маркетинг, специалист в сфере закупок; специалист по управлению персоналом; парикмахер; документовед; 1С программист; UI-дизайнер; менеджер; секретарь; тракторист, портной; сварщик; слесарь; повар; педагог начального образования; специалист по работе на маркетплейсах; фитнес – тренер; дошкольная педагогика и психология; юриспруденция; бухгалтер и другие.

Прием заявок на профобучение и дополнительное профобразование на портале «Работа России» временно приостановлен в связи с обновлением образовательных программ и возобновится в первом квартале 2023 года. Консультации по вопросам обучения можно получить в отделениях областного Центра занятости населения по месту жительства.

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