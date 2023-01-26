Преподаватель Псково-Печерской семинарии стал лауреатом премии «Имперская культура»

18:53, 26 января 2023, ПАИ

Лауреатом национальной премии «Имперская культура» стал преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии, профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького, заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии Владимир Кириллин. Награждение состоялось в Доме писателей России 19 января, сообщили в группе Псковской епархии Русской православной церкви в соцсети «ВКонтакте».

В региональной епархии отметили, что каждый год 11 декабря, в день памяти профессора Эдуарда Володина, комиссия по присуждению премии «Имперская культура» в составе представителей Союза писателей России, журнала «Новая книга России», Фонда святителя Иоанна Златоуста, центра Фёдора Ушакова и издательско-информационной продюсерской компании «Ихтиос» подводит итоги предложений о соискании премии и объявляет имена лауреатов.

За звание лауреата премии «Имперская литература» от 77 издательств и творческих организаций было представлено 276 книг, изданных в 2020–2023 годах. После тщательного анализа всех предложенных книг были оглашены результаты голосования.