ВЦИОМ выяснил, о каких мерах соцподдержки осведомлены россияне

20:27, 26 января 2023, ПАИ

Самой заметной среди мер социальной поддержки в рамках национальных проектов в 2022 году стала программа материнского капитала (98 %), а также льготная ипотека (91 %), самым результативным направлением, по оценке граждан, стало благоустройство городской среды (81 %), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, более всего граждане РФ (98 %) наслышаны о программе материнского капитала, 91 % знает о льготной ипотеке, о ежемесячных выплатах при рождении детей до трёх лет — 89 %, по 88 % слышали о расселении аварийного жилья, диспансеризации населения и раздельном сборе и переработке мусора. О мероприятиях по программе благоустройства городской среды знают 87 % граждан, столько же о ремонте и строительстве дорог, 83 % также слышали о программе семейной ипотеки, по 84 % — о развитии дополнительного образования детей (кружки, секции) и программе сохранения редких видов животных, передаёт РИА Новости.

В этом году доля тех, кто узнал о создании комфортных условий для оказания медицинской помощи (маршрутизация пациентов, упрощение процедуры записи), выросла на 51 процентный пункт в сравнении с 2021 годом, ещё на 40 % больше теперь знают о центрах занятости «Работа России», на 17 % больше людей слышали о создании научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции НТИ и иных исследовательских центров.

По мнению граждан, наиболее приоритетными для государства мерами поддержки в социальной сфере стали развитие внутреннего туризма (63 %), забота о семьях с детьми (54 %), повышение качества и безопасности дорог (54 %), благоустройство населённых пунктов (51 %), модернизация транспортной инфраструктуры (51 %), внимание к состоянию науки (50 %) и экологии (47 %).

Самым результатным и заметным направлением в рамках национальных проектов, по оценке россиян, стало благоустройство городской среды (81 %). Также граждане отметили увеличение туристических предложений (77 %) и количества понятной информации о туристических местах и услугах (76 %), три четверти опрошенных отметили рост числа волонтёров в России (75 %), 73 % отметили ремонт большего числа дорог.

Результаты исследования собраны в ходе трёх всероссийских опросов ВЦИОМ, проводившихся с 2 по 9 декабря 2022 года среди 1 600 и 2 000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. «Предельная погрешность с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %», — говорится в сообщении.