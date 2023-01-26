Первенство Псковской области по ММА пройдёт в Великих Луках 28 января

21:42, 26 января 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству ММА пройдёт в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» Великих Лук 28 января. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Лучшие спортсмены из разных городов и районов Псковской области сойдутся для того, чтобы помериться силами в октагоне и побороться за право войти в состав сборной Псковской области и выступить на чемпионате Северо-Западного федерального округа по СБЕ (ММА)», — говорится в сообщении.

Начало соревнований в 12:00, вход свободный.