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Первенство Псковской области по ММА пройдёт в Великих Луках 28 января

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству ММА пройдёт в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» Великих Лук 28 января. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Клуб единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

«Лучшие спортсмены из разных городов и районов Псковской области сойдутся для того, чтобы помериться силами в октагоне и побороться за право войти в состав сборной Псковской области и выступить на чемпионате Северо-Западного федерального округа по СБЕ (ММА)», — говорится в сообщении. 

Начало соревнований в 12:00, вход свободный. 

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