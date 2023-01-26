Ввод жилья в России вырос на 11 процентов в 2022 году — Росстат

22:08, 26 января 2023, ПАИ

Ввод жилья в России вырос на 11 процентов в 2022 году по сравнению с прошлым годом — до 102,7 миллиона квадратных метров, сообщается в оперативных материалах Росстата.

В том числе в декабре в стране сдали в эксплуатацию 9,4 миллиона квадратных метров жилья — на 17 % меньше, чем в декабре 2021 года, по данным ведомства, передаёт агентство «Прайм».

Как указывается в приведённых данных, населением за год было введено 57,2 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что преодоление годовым вводом жилья показателя 100 миллионов квадратных метров стало абсолютным рекордом в истории отечественного жилищного строительства.