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Общество

Памятники Псковского кремля получат современное отопление в этом году

Новые ремонтно-реставрационные работы по проектам АНО «Возрождение» планируют на территории Псковского кремля в 2023 году. Об этом сообщается в группе Псковской епархии Русской православной церкви в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте»

Так, планируется устройство котельной в Доме причта, а также прокладка теплотрасс к Пороховым погребам и к колокольне Свято-Троицкого собора Псковского кремля.

«В результате реализации инженерных проектов памятники получат современное централизованное отопление с собственной котельной и новое подключение к электросетям», — отметили в группе.

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26 января 2023

Памятники Псковского кремля получат современное отопление в этом году
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