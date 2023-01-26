Памятники Псковского кремля получат современное отопление в этом году

22:37, 26 января 2023, ПАИ

Новые ремонтно-реставрационные работы по проектам АНО «Возрождение» планируют на территории Псковского кремля в 2023 году. Об этом сообщается в группе Псковской епархии Русской православной церкви в соцсети «ВКонтакте».

Так, планируется устройство котельной в Доме причта, а также прокладка теплотрасс к Пороховым погребам и к колокольне Свято-Троицкого собора Псковского кремля.

«В результате реализации инженерных проектов памятники получат современное централизованное отопление с собственной котельной и новое подключение к электросетям», — отметили в группе.