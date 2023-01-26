Кабмин РФ совместно с Госдумой повысили качество принимаемых законов

23:08, 26 января 2023, ПАИ

Итоги общей работы на совещании руководства Госдумы со статс-секретарями провёл заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Так, в прошлом году Госдума приняла 389 федеральных законов, которые внесло правительство, – на 35 % больше, чем годом ранее. При этом правительством было принято 1 750 нормативных правовых актов, что на 16 % меньше, чем годом ранее.

«Прежде всего это произошло за счёт того, что многие нормы стали включать непосредственно в законы, то есть качество самих законов повысилось. Благодаря этому они начинали работать сразу со вступлением в силу», – подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер отметил кардинальные изменения ситуации с принятием подзаконных актов: впервые на начало года отсутствует задолженность по принятию актов.

«План законопроектной деятельности на 2022 год полностью выполнен», — говорится в сообщении.

Также итоги совместной работы вице-премьер обсудил в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер Госдумы заявил, что правительство является для парламента ключевым партнёром в вопросах законотворчества.