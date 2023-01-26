Великолучанин украл телефон под предлогом «позвонить»
Великолучанин украл телефон под предлогом «позвонить». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.
В ходе судебного следствия установлено, что в конце марта прошлого года великолучанин взял чужой телефон под предлогом «позвонить», после чего скрылся с мобильным устройством и распорядился им по своему усмотрению.
Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Великих Лук, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор вступил в законную силу.
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