Великолучанин украл телефон под предлогом «позвонить»

23:50, 26 января 2023, ПАИ

Великолучанин украл телефон под предлогом «позвонить». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе судебного следствия установлено, что в конце марта прошлого года великолучанин взял чужой телефон под предлогом «позвонить», после чего скрылся с мобильным устройством и распорядился им по своему усмотрению.

Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Великих Лук, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.