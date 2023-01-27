Конкурс заявок ТОС объявлен в Пскове

08:08, 27 января 2023, ПАИ

Конкурс заявок территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые могут выступить с инициативой о благоустройстве придомовой территории, объявлен в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Он отметил, что каждая заявка-победитель может получить от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Фонд конкурса составляет пять миллионов рублей.

Документы можно подавать с 1 по 20 февраля в управление городского хозяйства. Главное условие – в заявке должно быть одно мероприятие, которое запланировано в пределах границ ТОС. Это может быть установка видеонаблюдения или шлагбаума, детской площадки или освещения, ремонт тротуара или газона. Согласие общего собрания собственников жилья тоже обязательно. Консультацию по участию в конкурсе можно получить по телефону 8 (8112) 29-15-03.

Борис Елкин подчеркнул, что ТОСы в Пскове активно развиваются. Четыре месяца назад было учреждено девять объединений, сегодня их уже 16, ещё 17 находятся в стадии формирования. В общей сложности в движение вступили более 1200 псковичей.