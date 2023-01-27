Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Какие продукты не сочетаются с вином, рассказали в Роскачестве

Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего дружат с этим напитком, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По словам эксперта, с вином плохо сочетается и спаржа, которая при употреблении создает металлический привкус. Однако если ее обжарить в масле или подать с соусом, то этот продукт сможет подойти к плотным винам, например, бочковому шардоне. К таким же «проблемным» продуктам Олеся Буняева относит и артишоки, пишет РИА Новости.

Кроме того, вино «не очень дружит» с соевым соусом из-за его сложного кисло-солено-сладковатого вкуса, что делает подбор подходящего напитка крайне сложным. Также стоит быть аккуратнее и с яйцами. «Пожалуй, подружиться с яйцами могут только кислотные игристые вина и шампанское. Например, если приготовить яйца под соусом голландез, то с игристым - это «классика на завтрак», - уточнила эксперт.

«Вино - это отдельная культура и эмоции. Подбирать вино к блюду следует исходя из метода приготовления, используемых соусов и приправ, а также предпочтений», - заключила Буняева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2023

Штраф в полмиллиона рублей грозит компании за громкую рекламы одежды в Пскове
27 января 2023

Новосокольники отметят 79-ю годовщину освобождения от захватчиков
27 января 2023

Историю псковички – автора блокадного дневника Тани Савичевой опубликовал архив
27 января 2023

ВИДЕО Лучших студентов наградили в Великолукской сельхозакадемии
27 января 2023

Могут ли работодатели снизить зарплату на испытательном сроке, объяснили псковичам
27 января 2023

Псковские курсанты оказали правовую помощь осуждённым
27 января 2023

Чем помогает доула будущим матерям, обсудят на «Серебряном дожде»
27 января 2023

Северный ветер и -2 градуса прогнозируют синоптики в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...