Какие продукты не сочетаются с вином, рассказали в Роскачестве

09:33, 27 января 2023, ПАИ

Выбирать вино к блюду следует исходя из его состава, используемых соусов и приправ, однако стоит учитывать, что брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего дружат с этим напитком, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По словам эксперта, с вином плохо сочетается и спаржа, которая при употреблении создает металлический привкус. Однако если ее обжарить в масле или подать с соусом, то этот продукт сможет подойти к плотным винам, например, бочковому шардоне. К таким же «проблемным» продуктам Олеся Буняева относит и артишоки, пишет РИА Новости.

Кроме того, вино «не очень дружит» с соевым соусом из-за его сложного кисло-солено-сладковатого вкуса, что делает подбор подходящего напитка крайне сложным. Также стоит быть аккуратнее и с яйцами. «Пожалуй, подружиться с яйцами могут только кислотные игристые вина и шампанское. Например, если приготовить яйца под соусом голландез, то с игристым - это «классика на завтрак», - уточнила эксперт.

«Вино - это отдельная культура и эмоции. Подбирать вино к блюду следует исходя из метода приготовления, используемых соусов и приправ, а также предпочтений», - заключила Буняева.