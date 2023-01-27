Псковские курсанты оказали правовую помощь осуждённым

10:08, 27 января 2023, ПАИ

Правовую помощь осужденным исправительного учреждения в селе Середка Псковского района оказали курсанты юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Они проконсультировали осужденных, которые отбывают наказание в Псковской области, по вопросам в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского и гражданско-процессуального права, а также помогли составить исковые заявления.

«Такой формат взаимодействия эффективен и направлен на выполнение ключевых задач: совершенствование профессиональных навыков обучающихся, а также оказание юридической помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Андрей Щербаков, который возглавляет юридическую клинику регионального филиала Академии ФСИН России.

В ходе работы обратившиеся получили ответы на вопросы, связанные с трудовым и бытовым устройством после освобождения, а также порядком обращения в органы государственной власти.