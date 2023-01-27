Могут ли работодатели снизить зарплату на испытательном сроке, объяснили псковичам

10:42, 27 января 2023, ПАИ

Работодатель не может установить меньшую заработную плату для сотрудника на время испытательного срока. Об этом сообщили в группе государственной инспекции труда Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«На работников в период испытательного срока распространяются все положения трудового законодательства и документов работодателя (в том числе в части оплаты труда), как и на работников, работающих после испытательного срока», - говорится в сообщении.

В инспекции отметили, что во время испытательного срока на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов (часть 3 статьи 70 ТК РФ).