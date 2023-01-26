Великолучанин возместил ущерб за кражу вещей из ячейки в магазине

11:08, 27 января 2023, ПАИ

Великолучанин попался на краже вещей из ячейки магазина. Инцидент произошёл в одной из торговых организаций Великих Лук в октябре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Мужчина ключом открыл чужую ячейку для хранения вещей и забрал оттуда пакет с покупками. Дома, осмотрев украденное, он решил выкинуть похищенные вещи, которые не представляли для него ценности. Благодаря камерам видеонаблюдения личность великолучанина была установлена.

Жителя Великих Лук обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

В ходе предварительного следствия похититель возместил потерпевшей причиненный ущерб, а также публично принес извинения. После этого потерпевшая подала заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Принимая во внимание все обстоятельства, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.