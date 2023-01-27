Историю псковички – автора блокадного дневника Тани Савичевой опубликовал архив

10:46, 27 января 2023, ПАИ

Автор знаменитого блокадного дневника Таня Савичева родилась в Псковской области, сообщается в Telegram-канале Госархива региона.

В 1944 году 27 января была полностью снята блокада Ленинграда. Ни один город не выдерживал такой долгой и мучительной осады с постоянными обстрелами и бомбежками – она длилась с 8 сентября 1941 по январь 1944 года. Ленинградцы ежедневно умирали от ран и голода. В их числе была и семья Тани Савичевой, девочки, имя которой позднее узнала вся страна. В маленькой записной книжке она вела трагическую «летопись» своей семьи: «Женя умерла…», «бабушка умерла…», «Лека…», «дядя Вася…», «дядя Леша…», «мама»…», «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

«Не все знают, что Таня родилась на Псковской земле. Здесь жили родственники. Она появилась на свет зимой 1930 года в деревне Дворище Язинского сельсовета (Лядский, ныне Плюсский район). Сюда приехала ее мама из Ленинграда к своей сестре, муж которой был врачом, он и принимал роды. Здесь Таня прожила первые месяцы своей жизни. Правда, ошибочно некоторые источники указывали местом рождения Тани Савичевой именно Ленинград. Не стало Тани летом 1944 года. К этому времени ее с другими детьми эвакуировали, но истощенный организм не выдержал», - рассказали в архиве.