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Общество

Новосокольники отметят 79-ю годовщину освобождения от захватчиков

Фото здесь и далее: газета "Новосокольнический край"

Праздничные мероприятия пройдут в Новосокольническом районе в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, 29 января. В этом году жители района отметят 79-ю годовщину, сообщает газета «Новосокольнический край».

Местные волонтёры уже провели акцию «Фронтовые почтальоны». Жителям города вручили приглашения на праздничные мероприятия в честь дня освобождения от захватчиков в виде фронтовых треугольников.

В районном Доме культуры прошел урок мужества для пятиклассников школы города, посвященный памятной дате.

«В истории нашей страны есть события, которым суждено всегда жить в памяти поколений. Память учит нас, предостерегает, дает силу и надежду. История всего нашего народа, его самоотверженный героизм касается каждого. Нет ни одной семьи в нашей стране, в которой не было бы своего героя - деда, прадеда, отца, мужа, брата. Все они совершили величайший подвиг, заплатив своими жизнями, приобретя взамен вечную славу и восхищение», - отметила на уроке Юлия Калинина.

В воскресенье, 29 января, в Новосокольниках пройдет торжественный митинг. По традиции местом его проведения станет территория у мемориала, установленного в память о погибших земляках.

Также жители и гости города могут стать участниками акции «Солдатская каша». Полевую кухню району подарил внук первого послевоенного коменданта города Николая Вивчаря. 

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