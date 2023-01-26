Сказку о мёртвой царевне покажут в псковской филармонии 11 февраля

11:00, 27 января 2023, ПАИ

11 февраля в 12:00 Псковская областная филармония приглашает детей и родителей на литературно-музыкальную программу «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

История о том, какие последствия порождает зависть, что отзывчивость может не иметь границ, а преданность заставляет скитаться по свету, прозвучит в исполнении Губернаторского симфонического оркестра и чтеца Марии Громовой.

Билеты на сайте и в кассе БКЗ.