Штраф в полмиллиона рублей грозит компании за громкую рекламу одежды в Пскове

11:04, 27 января 2023, ПАИ

Штраф в полмиллиона рублей грозит компании за громкую рекламу одежды в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского УФАС.

Рекламу на протяжении долгого времени слушали жители домов на Октябрьском, 18 и Рижском проспекте, 31.

ООО «Континент роста» арендовало помещения в Пскове и для привлечения внимания покупателей установило громкоговорители на фонарных столбах рядом с магазинами. При этом торговые точки находятся на первых этажах жилых домов, и звуковая реклама доставляла неудобства их жителям.

Закон о рекламе запрещает использовать стационарные конструкции для распространения звуковой рекламы. К таким конструкциям относятся и мачты наружного освещения.

Рекламу признали незаконной. Теперь будет возбуждено дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.