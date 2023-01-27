Псковский облсовпроф возобновит активную работу с Союзом пенсионеров

12:00, 27 января 2023, ПАИ

Итоги работы Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России в 2022 году и планы на 2023-й обсудили на совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В мероприятии, которое состоялось в Доме профсоюзов, приняли участие представители администрации города Пскова, руководители СФР по Псковской области, Псковского облсовпрофа, руководство и актив региональных общественных и партнерских организаций.

«Я рад, что сегодня мы с вами встретились на площадке областного совета профсоюзов. Я считаю, что сегодня перед нами стоит задача возобновить активную работу, которая проводилась ранее, и чаще встречаться. Вы всегда поддерживаете наши мероприятия, отдельное спасибо вам за это», - обратился к участникам встречи председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Особое внимание он обратил на важность участия Союза пенсионеров России в развитии в Псковской области института наставничества.