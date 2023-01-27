До -11 градусов опустится температура в Псковской области 27 января
Переменная облачность ожидается в Псковской области 28 января, сообщает Псковский гидрометцентр.
День пройдёт без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман. На дорогах местами образуется гололедица.
Температура воздуха по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днем - от -6 до -1 градуса.
Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем прогнозируется ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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