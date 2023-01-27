До -11 градусов опустится температура в Псковской области 27 января

12:22, 27 января 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 28 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

День пройдёт без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днем - от -6 до -1 градуса.

Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем прогнозируется ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет выше нормы.