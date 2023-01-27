В Палкино мужчину с психическими расстройствами лишили водительских прав

12:51, 27 января 2023, ПАИ

В Палкинском районе суд лишил водительских прав мужчину с психическими расстройствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

С августа 2022 года житель одной из деревень состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов». При наличии такого диагноза он получил водительское удостоверение.

«В связи с наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о прекращении действия права данного лица на управление транспортными средствами, - отметили в надзорном ведомстве. - В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами предоставляется гражданам, не имеющим ограничений к водительской деятельности. Наличие медицинских противопоказаний (в том числе алкоголизм, наркомания, токсикомания) является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами».

Несмотря на возражения ответчика, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.