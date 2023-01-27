Немногим более 10 псковичек воспользовались услугами доулы во время родов

15:49, 27 января 2023, ПАИ

Немногим более 10 псковичек воспользовались услугами доулы во время родов, рассказала перинатальный психолог, доула Псковского перинатального центра Наталья Колосова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В относительных цифрах это немного, где-то более десятка женщин. Но это большая цифра по сравнению с тем, что было раньше, а раньше был ноль», - уточнила доула.

По ее словам, женщины чаще выбирают, чтобы на родах присутствовал муж. «Есть и экономический фактор, финансовый, особенно сейчас. Мамы говорят, что приходится экономить. Кто-то хочет рожать один. Кто-то сомневается, не знает. Это история про то, как женщина вообще воспринимает свои роды. Есть мамы, которые говорят, что ничего не знают, специально ничего не читают: «Как-нибудь рожу, врачи помогут». Это явно про то, что очень много тревоги. Женщина не думает, нужно ли ей сопровождение. Другие женщины, наоборот, говорят: «Я вас послушала и поняла, мне надо». Тогда это осознанный выбор, мы обсуждаем, что она хочет получить, как я могу ей помочь получить этот опыт», - рассказала Наталья Колосова.