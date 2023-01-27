Достижения спортсменов школы «Мастер» обсуждают в медиацентре ПАИ

15:08, 27 января 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная достижениям спортсменов школы «Мастер», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 января.

Темы для обсуждения - достижения спортсменов в прошлом и уже в новом году, планы и задачи на 2023-й, подготовка к 20-летнему юбилею, что нужно для того, чтобы начать заниматься боевыми искусствами, какие условия спортивная школа предлагает юным спортсменам.

Об этом и многом другом расскажут директор спортивной школы «Мастер» Вячеслав Папиашвили, тренер по самбо, президент городской и областной федерации самбо Дмитрий Алекминский, тренер по рукопашному бою, президент областной федерации рукопашного боя Дина Дымова, тренер по кикбоксингу СШ «Мастер» Иван Жаворонков.