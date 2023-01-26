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Спорт

Женская сборная Пскова по волейболу примет участие в турнире «София 2023»

Женская сборная Пскова настроена на победу в межрегиональном турнире «София 2023», который пройдет в Великом Новгороде 28-29 января. Об этом Псковскому агентству информации рассказала тренер по волейболу в спортивной школе «Бригантина» Анжела Цветкова.

«Настроение у команды замечательное, она настроена на победу», — поделилась тренер. По ее словам, раньше в турнире участвовали только команды Великого Новгорода, но потом организаторы начали приглашать спортсменов из других областей. «В этом году приедут команды из Мурманска, Карелии, Пскова, Великих Лук. Они решили укрепить дружеские отношения», — отметила Анжела Цветкова.

По ее словам, для сборной Пскова данные соревнования станут подготовкой к финалу Северо-Запада.

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