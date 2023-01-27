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В Великих Луках юнармейцы борются за кубок генерала Якубова

Военно-патриотическая игра «Юнармия-2023» на кубок генерала армии Юрия Якубова проходит в Великих Луках сегодня, 27 января. Об этом пишет портал «Luki-news».

Всего за главный приз борются пять команд. Школьникам приходится выполнять непростые задания, показывая свою силу, выносливость и уровень физической подготовки, отмечается в сообщении.

Также сегодня в детско-юношеской спортивной школе города Новосокольники прошла районная военно-патриотическая игра, посвященная Дню освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. В ней приняли участие три юнармейских отряда, созданных на базе школ, пишет газета «Новосокольнический край».

Фото здесь и далее: газета "Новосокольнический край"

Ребята продемонстрировали свою силу и выносливость на полосе препятствий, умение работать в команде в конкурсе «Минное поле», показали свои знания в конкурсах «Военный эрудит», «Санитарный пост», «Химическая защита». Также школьники соревновались в стрельбе из пневматических винтовок. Лучшей оказалась команда Насвинской средней школы - юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

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