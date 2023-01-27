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Культура

Министр культуры сообщила о создании музейно-выставочного комплекса в Псковской области

Музейно-выставочный комплекс создадут на территории мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Подробнее о проекте на встрече с министром культуры рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, игумен Псково-Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре.

фото здесь и далее: телеграм-канал Ольги Любимовой

Масштабная выставка об Александре Невском и Ледовом побоище появится в Псковском районе. Также владыка Тихон рассказал о планах открытия молодежного лагеря в стилистике эпохи полководца.

На встрече поговорили о создании мемориала в месте рождения княгини Ольги и князя Владимира в поселке Выбуты Псковского района.

«Кроме того, глава Псковской митрополии рассказал о планах открыть музейный квартал в Печорах. А к 550-летию Псково-Печерского монастыря, которое будет отмечаться в августе 2023 года, планируется обширная культурная программа, ведется комплексная реставрация и создается гуманитарный лагерь для талантливых детей», - отмечается в сообщении.

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