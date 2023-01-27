Утвержден порядок освобождения мобилизованных от пеней за просрочку платежей по ЖКХ

15:26, 27 января 2023, ПАИ

Жителям Псковской области разъяснили порядок освобождения мобилизованных и членов их семей от начисления пеней за просрочку платежа по взносам на капитальный ремонт.

К членам семьи мобилизованного относятся: супруга, дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если он вселил их в качестве таковых, уточнили в региональном фонде капремонта.

Право на освобождение от начисления пеней предоставляется мобилизованному и членам его семьи со дня заключения контракта, но не ранее 7 октября 2022 года, и до дня прекращения действия контракта.

Для освобождения от начисления пеней мобилизованный гражданин или члены его семьи должны направить региональному оператору (г. Псков, ул. Петровская, д. 51, 5-й этаж) следующие документы:

заявление об освобождении от начисления пеней; паспорт гражданина РФ; документ, подтверждающий заключение контракта; документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; документ, удостоверяющий статус члена семьи мобилизованного гражданина (для членов семьи мобилизованного); в случае подачи заявления представителем заявителя – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в нотариально заверенных копиях.

Региональный оператор регистрирует заявление и в течение 10 рабочих дней со дня регистрации проверяет представленные документы, а затем принимает решение об освобождении или об отказе в освобождении от начисления пеней. В течение 5 рабочих дней заявителю сообщают о принятом решении по телефону или по электронной почте.

Мобилизованный гражданин или члены его семьи в течение 30 дней со дня прекращения действия контракта должны сообщить региональному оператору о прекращении действия контракта.