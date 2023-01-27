Участок улицы Германа закроют 30 января в Пскове

14:07, 27 января 2023, ПАИ

Движение автотранспорта закроют на улице Германа 30 января с 9:00 до 17:00 в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале администрация города Пскова.

Движение ограничат на участке от улицы Островской до дома № 20 на улице Германа. «Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», - отмечается в сообщении.

При движении псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.