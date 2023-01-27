Повысить родительскую компетентность приглашают псковичей

14:54, 27 января 2023, ПАИ

На бесплатную неделю повышения родительской компетентности приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять приемного ребенка на воспитание, служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ. Вебинары пройдут с 6 по 12 февраля.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Программа:

- 6 февраля в 13:00 «Не хочу учиться, хочу лениться» - проблема низкой мотивации к учению, «залипания» в телефоне и лени у ребенка»

- 7 февраля в 18:00 «Детская картина мира: что нужно знать ролителям?»

- 8 февраля в 19:00 «Ребенок и деньги: как формировать предпринимательское мышление в дошкольном возрасте? Тренды и здравый смысл»

- 9 февраля в 19:00 «Как «научить» ребенка быть счастливым?»

- 10 февраля в 16:00 «Школьное сообщество «Педагоги и родители»: союзники? противники? партнеры?»

- 11 февраля в 12:00 «Почему мой ребенок часто болеет? Психологические причины болезни у детей»

- 11 февраля в 18:00 «Математический разум ребенка. Как среда способствует развитию интеллекта?»

Регистрация на все мероприятия возможна по единой ссылке.

Напомним, Служба семейного консультирования «Содействие» действует в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.