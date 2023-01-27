Отбор в сборную Псковской области по тхэквондо пройдет в выходные

17:47, 27 января 2023, ПАИ

Отбор в сборную Псковской области по тхэквондо пройдет в спортивном комплексе Пскова «Олимп» 28-29 января. Лучших определят в рамках чемпионата и первенства региона, рассказал Псковскому агентству информации президент областной федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов.

По его словам, в соревнованиях примут участие порядка 400 тхэквондистов. Распределят участников по возрастным и весовым категориям.

28 января чемпионат начнется в 9:00, и первыми выступят дети 9-10 лет, а в 13:00 - дети 11-13 лет. 29 января за победу будут бороться участники старше 13 лет.

«В каждой категории предусмотрены первое, второе и два третьих места. Наградят ребят медалями и дипломами. Медали - от Псковской федерации тхэквондо, дипломы - от комитета по спорту Псковской области», — подытожил Владимир Кочетов.