Пропавшего в декабре мужчину разыскивают в Великих Луках

14:45, 27 января 2023, ПАИ

В Великих Луках полиция устанавливает местонахождение 49-летнего Алексея Семёнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

По имеющимся данным, вечером 6 декабря этот мужчина ушёл из дома на улице Рыкановской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные, короткие, есть залысины. Мужчина был одет в чёрную куртку, сверху - жилет темно-зелёного цвета, черные спортивные штаны, утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Семёнова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911-369-61-44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.