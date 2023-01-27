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Культура

Мастер-класс по игре на валторне провели в Псковском колледже искусств

Мастер-класс заслуженного артиста России, заведующего кафедрой медных духовых и ударных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории, солиста Большого симфонического оркестра Государственного Мариинского театра Дмитрия Воронцова прошёл в Псковском областном колледже искусств 26 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

«В рамках мастер-класса известный российский музыкант, преподаватель затронул широкий круг вопросов, связанных с исполнительством на валторне – одном из самых сложных и красивых духовых музыкальных инструментов», - рассказали в колледже.

В мастер-классе приняли участие студенты колледжа искусств, учащиеся школы педагогической практики колледжа искусств, а также студент Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Слушатели, в числе которых были студенты и преподаватели детских музыкальных школ, колледжа искусств, артисты военных духовых оркестров, наблюдали сложный и одновременно увлекательный творческий процесс работы, в котором выученные уже музыкальные произведения начинали звучать по-новому, с иным, более глубоким прочтением нотного текста», - отметили в колледже.

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