Псковичи перевели мошенникам около миллиона рублей

15:11, 27 января 2023, ПАИ

Псковичи перевели мошенникам около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-служба УМВД России по региону.

Нескольким псковичам и жителю Великолукского района звонили неизвестные и заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов денежные средства. А чтобы предотвратить эти противоправные деяния, они предложили незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет».

Также некоторым доверчивым людям звонившие предлагали солидный заработок с использованием возможностей Сети.

«Поддавшись на ухищрения мошенников, несколько псковичей лишились в общей сложности около миллиона рублей. Потерпевшие, среди которых есть и пенсионеры, обратились за помощью в полицию», - рассказали в ведомстве. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.