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Общество

«Блокадный хлеб» раздали порховичам

Символические продуктовые карточки из окружённого Ленинграда, по которым можно было получить кусок блокадного хлеба, раздали жителям Порхова представители движения «Волонтёры Победы», пишет газета «Порховский вестник».

Фото: здесь и далее газета «Порховский вестник»

Для учащихся городских школ в кинозале организовали просмотр документального фильма «Ленинград. Дорога жизни», перед этим методист Центра детского творчества Лариса Сергеева рассказывала детям о блокадном периоде города. После просмотра школьники приняли участие в живой инсталляции, организованной юнармейцами, «Блокадный город – фронтовая поляна».

По карточкам школьники получили кусок блокадного хлеба и ознакомились со стендом о ленинградской школьнице Тане Савичевой, которая вела дневник с начала блокады.

Также «Волонтёры Победы» раздали жителям оливково-зелёную ленточку ленинградской победы, а во второй половине дня в районном Доме культуры состоялся час блокадной поэзии «Муза блокадного Ленинграда».

Меропиятия, посвященные 79-летию со дня снятия блокады Ленинграда, прошли и в других городах Псковской области. Так, отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» школы номер № 7 имени В. Н. Пушкарёва совместно с молодежным отделом ЦК «Юбилейный» провели тематическую акцию «Блокадных дорог не забыть никогда» в Острове.

Фото: газета «Островские вести»

Акция памяти «Хлеб той зимы» также прошла в Опочке. При поддержке регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» юнармейцы ВПК «Беркут» Центра образования Опочецкого района под руководством Сергея Кузнечкова напомнили опочанам об испытаниях, которые пришлось преодолеть жителям блокадного Ленинграда.

Фото: газета «Красный маяк»

Гдовский молодёжный центр подготовил буклеты о днях блокадного Ленинграда. Информационные брошюры волонтёры раздавали прохожим.

Фото: газета «Гдовская заря»

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«Блокадный хлеб» раздали порховичам

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