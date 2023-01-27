Михаил Ведерников - о жертвах Холокоста: Это трагедия, которую мы не имеем права забыть

15:42, 27 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области в своем Telegram-канале почтил память жертв Холокоста.

«27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли несколько миллионов человек. Массовое уничтожение фашистами евреев и представителей других народов происходило и на территории Псковской области. Гетто были созданы в Пскове, Опочке, Невеле, Великих Луках, Порхове, Пустошке, Себеже, Усвятах», - написал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что исторические факты, сохранившиеся в архивах, в воспоминаниях местных жителей, должны звучать в публикациях СМИ, на школьных уроках, на лекциях и докладах.

«Это трагедия, которую мы не имеем права забыть», - подчеркнул губернатор.