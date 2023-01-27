Спортсмены из 26 регионов приехали на турнир по самбо в Великих Луках

16:25, 27 января 2023, ПАИ

Спортсмены из 26 регионов России приняли участие в турнире по самбо, посвященном Александру Матросову. Турнир проходил в Великих Луках, сообщил президент городской и областной федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Также он рассказал, что два спортсмена на турнире выполнили нормативы на звание мастера спорта.

В турнире по кикбоксингу, прошедшем в явнаре, псковичи завоевали девять золотых медалей, восемь серебряных и одну бронзовую.