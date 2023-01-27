В Псковском кремле установили новые входные группы

16:13, 27 января 2023, ПАИ

Новые входные группы появились у Святых и Северных ворот Псковского кремля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Вызовы сегодняшнего дня ставят перед музеем особые вопросы. И эти шаги направлены, прежде всего, на усиление безопасности. Вместе с тем мы думаем о том, чтобы посещение Кремля было максимально удобным и комфортным для наших гостей», – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В Кремле на двух входах были заменены кассовые модули, установлены пропускные рамки безопасности. Около Северных ворот входная группа была выполнена по особому проекту. Немногим ранее из Приказной палаты ближе к входу в Кремль была перемещена касса, что также сделано для удобства посетителей.

Сотрудники отмечают, что изменения в Кремле на этом не закончатся: в этом году в планах сделать навигацию по всей территории объекта и установить павильон информационного центра.