Пункт пропуска на границе в Псковской области оборудуют системой остановки автомобилей

16:20, 27 января 2023, ПАИ

Суд обязал ФГКУ «Росгранстрой» оборудовать МАПП «Шумилкино» на российско-эстонской границе системой принудительной остановки автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в транспортной прокуратуре Псковской области.

Ранее транспортный прокурор внес представление директору псковского филиала ФГКУ «Росгранстрой», однако нарушение не было устранено.

В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием возложить на ФГКУ «Росгранстрой» обязанность установить необходимое оборудование. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, исполнение решения контролируется.