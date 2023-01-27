Юристы облсовпрофа помогли работнику ЖКХ в защите пенсионных прав

16:38, 27 января 2023, ПАИ

В защите пенсионных прав помогли работнику ЖКХ юристы псковского облсовпрофа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе объединения.

Работник ЖКХ при юридической поддержке сотрудников Псковского облсовпрофа добился включения неучтенных периодов работы в страховой стаж, принятия справки о зарплате и назначения пенсии с даты возникновения права.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению работника сферы ЖКХ к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области. В заявлении пскович просил суд обязать Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области включить в страховой стаж периоды работы в должности рядового в колхозе и службу в рядах ВС СССР по призыву, а также принять справки о зарплате и назначить страховую пенсию с даты возникновения права.

По результатам рассмотрения всех материалов и изучения представленных сторонами доказательств суд признал исковые требования члена профсоюза обоснованными и вынес решение об их удовлетворении.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.