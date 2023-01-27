Новый отель откроют на улице Профсоюзной в Пскове

16:33, 27 января 2023, ПАИ

Строящийся «Бутик Отель Псков» на улице Профсоюзной в Пскове осмотрели заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева совместно с председателями комитета по туризму Псковской области Мариной Егоровой и комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уже завершены отделочные работы на третьем этаже, номера обставляются мебелью. В помещениях второго этажа продолжается внутренняя отделка, в ближайшее время планируется приступить к отделочным работам на первом этаже. Также закончился ремонт одной из лестниц в здании.

Будущим постояльцам «Бутик Отель Псков» будет доступно 33 номера. Также в проекте предусмотрен ресторан и конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Открытие нового места размещения планируется в сентябре этого года. Отметим, что объект туристской инфраструктуры включен в туркластер «Духовные истоки».