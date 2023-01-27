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Спорт

Победителей чемпионата Пскова по баскетболу назовут в феврале

Четвертый тур чемпионата города Пскова по баскетболу пройдет в спортивном зале СШОР по плаванию «Барс» 28-29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации баскетбола города Пскова Сергей Тарасов.

По его словам, в соревнованиях участвуют более 160 человек, девять мужских команд и пять женских, в состав каждой входит 12 человек. «Игры проходят по круговой системе «каждый с каждым», — уточнил председатель Федерации города Пскова.

Чемпионат начался 21 января, а завершится 18-19 февраля. «По итогам соревнований победителей наградят грамотами комитета по спорту Псковской области и медалями Федерации баскетбола. Также определят лучших игроков в каждой команде и отдельно их наградят», — отметил он. 

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