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Общество

Перечень наград Пскова пополнился двумя новыми

Почетную грамоту и благодарственное письмо председателя Псковской городской Думы внесли в перечень наград Пскова на сессии 27 января. Ранее положение об этих наградах было утверждено постановлением председателя городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

Это виды поощрений граждан, трудовых коллективов, подразделений правоохранительных органов и воинских формирований за деятельность, направленную на развитие Пскова, обеспечение благополучия и безопасности населения, многолетний добросовестный труд.

Фото: пресс-служба Псковской городской думы

Для рассмотрения инициативы о награждении почетной грамотой или благодарственным письмом необходимо направить в Псковскую городскую Думу пакет документов. Если речь идет о гражданине, то нужно предоставить ходатайство с указанием вида поощрения гражданина с краткой характеристикой и указанием его вклада в развитие муниципалитета, достижений в производственной (или) общественной деятельности.

Для поощрения трудовых коллективов, учреждений и организаций различных форм собственности, общественных организаций, правоохранительных органов и воинских формирований потребуется ходатайство с указанием вклада трудового коллектива или организации в развитие Пскова, особых заслуг и достижений.

Граждане, трудовые коллективы, уже награжденные почетной грамотой председателя ПГД или его благодарственным письмом, представляются к каждому из перечисленных видов поощрений не ранее двух лет после предыдущего поощрения.

Ранее сообщалось, что вопрос об изменении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме рассмотрели депутаты городской Думы в ходе очередной сессии.

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